A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne del tratto Civitavecchia Sud- Civitavecchia Nord

Roma, 15 aprile 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto Civitavecchia sud-Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire la rimodulazione dell’area di cantiere, installata per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza dei viadotti “Sorbo” e “su fosso Infernaccio”, al fine di agevolare la circolazione in occasione delle festività Pasquali e dei ponti primaverili, n elle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 aprile, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: