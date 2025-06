Borseggiatori in azione al mercato di Ladispoli: scattano le indagini

Già tre i casi segnalati: la Polizia di Stato raccoglie le denunce, scattano i pattugliamenti anche in borghese tra Ladispoli e Cerenova

Tornano i borseggiatori al mercato settimanale di Ladispoli. Al momento sarebbero almeno tre gli episodi registrati, sui quali sta indagando la Polizia di Stato, che ha già raccolto le prime denunce delle vittime.

A preoccupare è il possibile incremento dei furti con l’arrivo dei mesi estivi, periodo in cui l’affluenza ai mercati raddoppia. Una delle vittime ha raccontato di essersi accorta del furto solo dopo alcuni minuti, quando ha ricordato che due donne si erano avvicinate con un atteggiamento sospetto. In quel momento non aveva pensato a un furto, ma solo in seguito ha realizzato di essere stata derubata del portafogli senza rendersene conto.

Un episodio simile è stato segnalato anche al mercato di Cerenova, frazione del comune di Cerveteri. Per questo motivo le forze dell’ordine ntensificheranno i controlli durante la stagione estiva, anche attraverso pattugliamenti in abiti civili, con l’obiettivo di prevenire nuove azioni criminali tra i banchi dei mercati cittadini.