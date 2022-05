Donati 1500 euro per il memorial Martina Verrelli, la giovane romana scomparsa un anno fa

Cerveteri: Borgo San Martino e Grande Impero a sostegno del sociale –

Quando c’è da fare beneficenza e sostenere iniziative a scopo sociale, il club del Borgo San Martino non si tira mai indietro.

In occasione di un torneo di calcio per settore giovanile, in programma il 6 giugno al Tre Fontane, in memoria di Martina Verrelli, giovane scomparsa un anno fa, i calciatori del BSM si sono riuniti intorno a questa giusta causa raccogliendo 1.500 euro , devoluti per la realizzazione del torneo.

Un gesto che oltre a premiare la generosità dei calciatori gialloneri, mette in risalto l’esemplarità del club e del main sponsor Grande Impero che quando è chiamato a dare un contributo morale ed economico non lesina impegno.

Il gesto nobile della società del Borgo San Martino in favole del memorial per Martina è sinonimo di generosità nel sostenere della cause sociali importanti al giorno d’oggi.

Fa.No.