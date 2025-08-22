Bimbo cade dall’auto in corsa sulla strada provinciale verso Viterbo, è grave

Il piccolo viaggiava in auto con la mamma e il fratellino

Il fratellino apre la portiera e sganciato cintura seggiolino: bimbo di un anno e mezzo cade da macchina in corsa, è grave –

Un tragico incidente ha coinvolto un bambino di un anno e mezzo che è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa sulla strada provinciale da Corchiano a Viterbo. Il piccolo, come riportato da Ansa, si trovava in auto con la madre e il fratellino di tre anni quando, per causa in corso di accertamento, la cintura del bimbo si è slacciata, la portiera dell’auto si è aperta e il bimbo è volato via dall’automobile in corsa.

La madre ha prontamente fermato l’auto e ha portato il figlio sanguinante al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove i medici, constatata la gravità delle lesioni, hanno predisposto un trasporto d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove attualmente risulta ricoverato in condizioni gravi. La polizia ha iniziato le indagini per confermare l’accaduto, accertando che si tratta di un incidente senza responsabilità penali.