Biblioteca comunale Ladispoli, come prenotare la sala studio

Vista l’emergenza sanitaria a disposizione degli utenti posti limitati all’interno della sala

Posti limitati nella sala studio della biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli.

A ricordarlo è l’amministrazione comunale.

L’accesso in biblioteca, nel rispetto delle indicazioni del Dpcm del 7 agosto 2020 per il distanziamento fisico previsto dalle norme anti covid-19, è consentito solo tramite prenotazione.

La prenotazione va effettuata compilando il modulo sul sito del comune di Ladispoli.

Prima dell’ingresso sarà necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani e compilare il modulo di autocertificazione.

E’ possibile prenotarsi per usufruire della sala studio per 4 ore consecutive al mattino (dalle 9 alle 13) o per 3 ore consecutive nel pomeriggio (dalle 15 alle 18).