“Bentornata Gardensia” a Cerveteri raccoglie 1400 euro: ondata di solidarietà per Aism

Soddisfatta Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism: “Grazie a tutti! Ancora una volta, la nostra si conferma essere una città attenta e sensibile”. Per l’undicesimo anno consecutivo, Aism a Cerveteri è un successo

“Travolti da un’ondata di solidarietà, di sorrisi, di generosità e altruismo. Il punto solidale di Cerveteri di Bentornata Gardensia, la campagna di raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla che in città è giunta al suo undicesimo anno consecutivo, è stata un successo straordinario: raccolti 1400 euro. In una sola mattinata abbiamo venduto tutte le piante di gardenia e di ortensia e ricevuto tantissime donazioni spontanee. Un risultato importantissimo, che andrà a sostenere le attività di Ricerca sulla Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi non ha una cura. Da Volontaria e da rappresentante delle Istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa comunità straordinaria, che come sempre si è dimostrata sensibile, attenta e generosa, rinnovando il proprio sostegno ad Aism, per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla!”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica e Volontaria Aism, che oggi, come accade al termine di ogni iniziativa, ha provveduto all’invio del bonifico bancario all’Associazione.

“Sono undici anni che come Volontaria sono impegnata nelle attività di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla ed ogni volta che ritorno nelle piazze con le iniziative dell’Associazione riscontro una generosità, una sensibilità e affetto sempre in crescita – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism – la nostra città risponde a queste iniziative con grandissima attenzione: dai commercianti, alle Istituzioni cittadine, con Sindaco, Assessori e Consiglieri che anche in questa circostanza hanno acquistato le bellissime piante dell’Associazione, passando per i funzionari del Comune fino ovviamente a tutti i cittadini. Tutti hanno dato il loro contributo a questa causa davvero importante. Aism è una realtà che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento nel campo della promozione di attività a sostegno della Ricerca Scientifica: grazie anche al contributo importante che giunge ogni anno da Cerveteri, possiamo sperare ancora di costruire un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

“L’appuntamento con Bentornata Gardensia è quello che da sempre apre l’anno di iniziative solidali Aism, un evento nazionale che vede impegnati volontari in tutta Italia – prosegue Adele Prosperi – appuntamenti che proseguiranno anche nei prossimi mesi e ai quali spero ci sia ancora un’adesione massiccia da parte di tante persone. Da parte mia e da tutto il mondo di Aism, ancora una volta, grazie a tutti!”.

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla è complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi.

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla, attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con Sclerosi Multipla, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

La Sclerosi Multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, ed esordisce per lo più tra i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona. In Italia c’è una nuova diagnosi ogni 3 ore. Per maggiori informazioni, visita il sito www.aism.it