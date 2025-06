La Pallacanestro Dinamo Ladispoli conquista con orgoglio l’accesso alla finale di Coppa Lazio Under 15 Gold, coronando una stagione di grande impegno e sacrificio.

Con una prestazione solida e determinata, domenica mattina i ragazzi della Dinamo sul campo neutro infuocato del PalaTiber a Roma hanno superato in semifinale i parieta’ del BK Roma EUR, imponendosi 54-49 al termine di una partita intensa e combattuta, regalando cosi ai tifosi una nuova, grande emozione. Un successo che non è solo il frutto del lavoro sul parquet, ma anche della passione, della coesione del gruppo e dell’energia che anima tutto l’ambiente Dinamo: atleti, staff tecnico, dirigenti e famiglie.

Basket, la Dinamo Ladispoli è in finale di Coppa Lazio Under 15

“È una soddisfazione enorme per tutta la società – ha commentato coach Carlo Acconciamessa – Il risultato di oggi parla di una squadra, di una societa’, che non si arrende mai, che gioca con cuore e che rappresenta con orgoglio la città di Ladispoli. Ora pero’ vogliamo ancora crescere, farci trovare pronti per la finale, fare un altro grande sforzo e provarci fino in fondo. I ragazzi stanno dando tutto e meritano questo traguardo.”

La finale si giocherà contro l’Academy BK Terracina (LT), che ha vinto l’altra semifinale contro le Stelle Marine di Ostia, in data e luogo che la Federazione deve ancora ufficializzare (probabilmente domenica 15 giugno in un palazzetto della provincia di Frosinone), e sara’ l’ultima tappa di un cammino entusiasmante che ha visto partecipare a questo Trofeo le 24 squadre di tutte le provincie laziali di categoria Under 15 Gold.

Ora più che mai, bisogna provare a rendere indimenticabile una giornata per tutti gli appassionati della città di Ladispoli.