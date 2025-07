Bando per le piccole e medie imprese a Ladispoli

Il Comune di Ladispoli ha annunciato che la Regione Lazio ha messo a disposizione 12 milioni di euro attraverso il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027. Questi fondi sono destinati a sostenere le piccole e medie imprese del territorio, aiutandole a rafforzare il proprio patrimonio, migliorare l’accesso al credito e attrarre investimenti. L’obiettivo è favorire la crescita, l’occupazione e la resilienza delle imprese locali.

L’agevolazione consiste in un prestito fino a 500.000 euro, che può essere utilizzato per diverse tipologie di spesa, come investimenti materiali e immateriali, spese di consulenza o capitale circolante.

Le imprese di Ladispoli interessate possono contattare l’ufficio dell’assessorato del Comune di Ladispoli, telefonando al +39 3479005635 o scrivendo all’indirizzo email [email protected], per avere ulteriori informazioni e conoscere i dettagli del bando.