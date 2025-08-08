Bando contributi ai Comuni dell’Area metropolitana: 114 progetti approvati tra iniziative culturali e di promozione delle specificità del territorio –

Aumenta il numero dei comuni finanziati rispetto allo scorso anno: sono infatti 114 i progetti ammessi al contributo stanziato da Città metropolitana di Roma Capitale, relativi a iniziative legate alla promozione e allo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Tante le specificità che convivono nel vasto territorio metropolitano: ogni comune rappresenta un’identità e spetta all’area metropolitana mettere a sistema il patrimonio, in una logica complessiva di sostegno al turismo diffuso.

A bando 1 milione di euro, suddiviso tra tutti i comuni che hanno presentato le domande ottenendo una quota proporzionata al numero degli abitanti, che va dai 5mila ai 20mila euro. Le iniziative, aperte a tutti i cittadini – realizzate o da realizzare nel corso del 2025 – sono legate a feste patronali, rassegne estive di cultura, musica, sport ed eventi di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche. Solidarietà e tradizione che si mescolano ad arte e natura. A Santa Marinella, per esempio, l’estate si anima con un vero e proprio laboratorio di aggregazione sociale e inclusione con spettacoli, featuring tra artisti diversamente abili e normo dotati, concerti e momenti di riflessione con particolare attenzione alle problematiche della disabilità, promuovendo l’integrazione attraverso l’arte e lo spettacolo. A Genzano di Roma, invece, si celebrerà la 35esima edizione della Festa del pane casareccio e nell’occasione, festeggiando anche il Santo Patrono San Tommaso da Villanova, verrà allestita dai famosi maestri infioratori L’infiorata di Pane. Decine e decine di manifestazioni che andranno avanti per tutta l’estate fino alle festività natalizie.

Il sindaco di Roma e Città metropolitana, Roberto Gualtieri, ringraziando gli uffici e i consiglieri delegati agli Enti locali e alla Cultura, Pierluigi Sanna e Tiziana Biolghini, ha voluto inviare anche un augurio ai primi cittadini che hanno ricevuto il contributo, dicendosi sicuro che le attività messe in essere «accresceranno le potenzialità del Comune, creando momenti aggregativi e culturali di sicuro interesse».

L’ente guidato dal sindaco Gualtieri conferma, anche in questo modo, la volontà di esercitare appieno la funzione strategica di supporto e sostegno allo sviluppo complessivo del territorio, così come avvenuto con l’estensione dell’ospitalità ai comuni metropolitani in occasione del Giubileo dei Giovani e con gli straordinari investimenti del PNRR, dalla cultura allo sport, dall’edilizia scolastica alla forestazione.