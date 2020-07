Condividi Pin 0 Condivisioni

Esplode la proliferazione di zanzare sul litorale. Ma proteggere i bambini e tutta la famiglia in modo sicuro ed efficace è già possibile.

Cresce rapidamente la proliferazione della zanzara a Ladispoli e sul litorale. Sono però già disponibili varie soluzioni che possono aiutare le famiglie a combattere le punture di zanzara con metodi naturali ed efficaci.

Per proteggere i bambini dalle zanzare, infatti, non occorre necessariamente ungerli dalla testa ai piedi oppure, ancora peggio, esporre i nostri piccoli ad agenti chimici aggressivi e maleodoranti: molto meglio scegliere i prodotti naturali.

Ladispoli, come sconfiggere la zanzara senza rischi per i più piccoli

Sono infatti disponibili nei migliori negozi specializzati una serie di prodotti naturali innocui, molto più sicuri ed efficienti dei repellenti tradizionali, e studiati proprio per la pelle delicata dei bambini.

Mother & Baby Ladispoli propone una vasta gamma di alternative sicure ed efficaci contro le punture di zanzare e, in generale, per la protezione dei bambini da tutti i tipi di arrossamenti e irritazioni.

Ladispoli, campagna anti zanzara con i prodotti naturali

Da Mother & Baby si trova, per esempio, il “CER8” della Larus Pharma, studiato per i bambini ma ideale per tutta la famiglia. Non si spruzza e non si spalma, perché è un cerotto diffusore di Oli Essenziali. Pratico da usare, naturale, è completamente innocuo per il bambino.

Molte mamme preferiscono ai cerotti, gli ancora più pratici bracciali. Da Mother & Baby sono disponibili i “Bracciali in Silicone Profumato” della Chicco. Realizzati con aromi naturali al profumo di citronella, sono indistruttibili, resistenti all’acqua e regolabili per il polso del bambino o della bambina.

E per i rossori? Si sa che il talco può avere mille utilizzi differenti e che può essere un alleato quotidiano importante per le mamme. Da Mother & Baby, tra i tanti altri prodotti dedicati alla pelle nel bambino, si può trovare il “Talco non Talco” della Fiocchi di Riso, un prodotto garantito made in Italy, preparato con ricette naturali a base di olio di oliva.

Per la protezione dai raggi solari, per le scottature e per tutte le esigenze del bambino, Mother & Baby Ladispoli offre nel punto vendita di Via Napoli un’intera gamma di prodotti selezionati tra le migliori marche.

