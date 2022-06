Riceviamo e pubblichiamo:

Ballottaggio a Cerveteri, la Lista Civicamente prende le distanze dall’apparentamento

“La lista Civicamente prende chiare le distanze dalla scelta della coalizione di apparentamento con i partiti, NON FIRMANDO ALCUN ACCORDO. Noi siamo e restiamo civici, distanti dalle logiche di partito. La coerenza deve tornare in auge in politica, perché il #patto che stringiamo con i cittadini vale più di mille poltrone. Ci vuole coraggio a dire di no, anche alle offerte più irrinunciabili, se questo vuol dire perseguire una politica più rispettosa e rispettabile.

Ringraziamo gli elettori che ci hanno dato fiducia e ci hanno sostenuto e soprattutto ringraziamo Alessandro Magnani Consigliere Comunale per l’enorme lavoro di vigilanza, mediazione e costanza svolto in Consiglio Comunale per la sua, ovvero la nostra, Cerveteri. Continueremo a sostenere ogni idea o proposta che provenga da una realtà civica per la quale nessuno debba per forza di cose o convenienza riconoscersi in nessun simbolo, se non quello dello stendardo della propria città e delle proprie proposte”.

Lista Civicamente