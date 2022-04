”Informare e sensibilizzare sulle cure palliative per i malati terminali”

Avo Ladispoli aderisce al progetto ‘Un mantello per la qualità della vita’

Avo Ladispoli aderisce al progetto ‘Un mantello per la qualità della vita’

Tanti enti coinvolti, associazioni, scuole, enti comunali e semplici cittadini, si realizzeranno delle “piastrelle” in lana che saranno poi unite per formare un grande mantello che sarà portato nei vari comuni per sensibilizzare e diffondere l’importanza delle cure palliative intese come diritto primario del cittadino e promuovere l’offerta della ASL Roma 4 sul territorio facendo riferimento all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che definisce le cure palliative come “…un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale.”

L’iniziativa è aperta a tutti, ognuno può partecipare realizzando con l’uncinetto una o più piastrelle in lana, oppure semplicemente offrendo un gomitolo di lana. Il “mantello di San Martino” sarà portato in varie città, a Civitavecchia il 29 maggio in occasione della “Giornata Nazionale del Sollievo”.

Anche Ladispoli promuove l’iniziativa in una data ancora da stabilire, infine l’iniziativa finale a Civitavecchia il 11 novembre San Martino. Dai anche tu un piccolo contributo, contattaci per informazioni al 339.2161433 o per e-mail [email protected]