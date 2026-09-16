 
Civitavecchia

Auto in fiamme sulla A12: paura al chilometro 49, conducente illesa

16 Settembre 2026





Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A12, dove intorno alle 9.30 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di un’automobile al chilometro 49, in direzione Civitavecchia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura di media cilindrata alimentata a GPL ha improvvisamente preso fuoco. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, l’auto era completamente avvolta dalle fiamme.

I soccorritori hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare rapidamente l’incendio e a evitare che le fiamme si propagassero alle sterpaglie presenti nelle vicinanze.

La conducente è riuscita ad abbandonare autonomamente il veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Non si registrano feriti.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.