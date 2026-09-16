Auto in fiamme sulla A12: paura al chilometro 49, conducente illesa

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A12, dove intorno alle 9.30 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di un’automobile al chilometro 49, in direzione Civitavecchia.
Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura di media cilindrata alimentata a GPL ha improvvisamente preso fuoco. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, l’auto era completamente avvolta dalle fiamme.
I soccorritori hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare rapidamente l’incendio e a evitare che le fiamme si propagassero alle sterpaglie presenti nelle vicinanze.
La conducente è riuscita ad abbandonare autonomamente il veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Non si registrano feriti.
Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.