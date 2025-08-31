L’esibizione si è svolta ieri: soddisfazione anche da parte del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti

Auto d’epoca e tradizioni: grande successo per i “Volanti Storici Ladispoli” alla 62ᵃ Sagra dell’Uva di Cerveteri –

di Marco Di Marzio

A Cerveteri, un viaggio nel tempo tra eleganza, fascino e motori d’altri tempi. Alla 62ᵃ Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, tra stand enogastronomici e specialità locali, il gruppo dei “Volanti Storici Ladispoli” ha saputo regalare al pubblico un’emozione unica, portando in scena oltre 35 auto d’epoca perfettamente conservate.

Guidati da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, i soci dell’associazione hanno sfilato tra due ali di folla, ricevendo applausi e attestati di stima da grandi e piccoli. La parata non è stata soltanto un momento di spettacolo, ma un vero atto di passione: un impegno costante per mantenere viva la memoria di vetture che hanno fatto la storia del Novecento, simboli di stile e di ingegno italiano.

La loro presenza ha impreziosito la manifestazione, trasformando la festa popolare in un evento culturale, dove tradizioni culinarie e patrimonio motoristico si sono intrecciati in un’unica cornice suggestiva.

Soddisfazione anche da parte del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, che attraverso i suoi canali social ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di momenti capaci di unire comunità, memoria storica e identità locale.

Un successo che conferma come la passione per le auto d’epoca possa diventare veicolo di condivisione e orgoglio collettivo.