Attenzione a falsi operatori ASL: come riconoscere e difendersi dalle truffe a domicilio

Negli ultimi tempi, sono state segnalate alcune situazioni preoccupanti riguardanti persone che si spacciano per operatori dell’ASL Roma 4, tentando di entrare nelle case di cittadini, in particolare di anziani, con intenti truffaldini. Questi individui, spesso donne, si presentano come personale sanitario o incaricati di consegna di presidi medici, ma in realtà cercano di ingannare le vittime.

L’ASL Roma 4 ha voluto rassicurare la cittadinanza spiegando come funziona correttamente il processo di invio a domicilio del personale sanitario. In modo ufficiale, prima di recarsi presso le abitazioni, gli operatori devono sempre contattare telefonicamente l’utente per concordare un appuntamento. Inoltre, quando si presentano di persona, sono sempre dotati di un tesserino identificativo ben visibile, con il logo aziendale.

Per questo motivo, è fondamentale che tutti siano vigili e diffidino di chi si presenta senza aver ricevuto una comunicazione ufficiale preventiva. Se qualcuno si presenta a casa vostra senza avervi chiamato in anticipo, è importante non lasciarsi ingannare e contattare direttamente gli uffici dell’ASL Roma 4 per verificare l’autenticità dell’intervento.

Ricordate: la sicurezza viene prima di tutto! Se avete dubbi o sospetti, non esitate a chiedere chiarimenti o a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti