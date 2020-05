Condividi Pin 0 Condivisioni

Rimodulate le modalità e gli orari di accesso agli utenti

Asl Roma 4, Vaccini: dal primo giugno novità su prenotazioni e accesso –

Il Servizio Vaccinazioni della ASL Roma 4, prosegue la sua importante attività di prevenzione vaccinale, rimodulando le modalità e gli orari di accesso degli utenti a partire dal 1 giugno 2020

Al fine di impedire che all’epidemia del Coronavirus si aggiungano altre situazioni critiche dovute alla circolazione di infezioni che possiamo prevenire con le vaccinazioni vi ricordiamo l’importanza di vaccinare soprattutto i piccoli bimbi, le donne in gravidanza e le persone a rischio per patologia, lavoro o età e di iniziare e completare tutti cicli vaccinali.

Il Servizio Vaccinazioni ha messo in atto tutte le misure indicate dalle più recenti disposizioni per accogliervi in sicurezza



ACCESSO LIBERO

Dal 1 giugno 2020 il nuovo orario dedicato esclusivamente ai bambini fino ai 24 mesi di età come disposto dalla Regione Lazio:

INDIRIZZO ORARI utenti DISTRETTO 1

Via Terme di Traiano 39/a

Civitavecchia Lunedì 8,30 – 11,30 15 Mercoledì 8,30 – 13,00 21 Venerdì 8,30 – 11,30 15 DISTRETTO 1

Via Valdambrini, 115Santa Marinella Martedì 9,00 – 11,30 10 Giovedì 9,00 – 11,30 10 DISTRETTO 1

Largo Donatori del Sangue

Tolfa Mercoledì 9.00 – 12.30 14 DISTRETTO 1

Via Civitavecchia

Allumiere Giovedì 9.00 – 12.30 14 DISTRETTO 2

Largo del Verrocchio s.n.c.

Ladispoli Martedì 9,00 – 12,30 17 Venedì 8,30 – 12,30 19 DISTRETTO 2

Via Martiri delle Foibe, 95

Cerveteri Lunedì 8,30 – 12,30



19 Giovedì 9,00 – 12,30 17 DISTRETTO 3

P.Le dell’ Ospedale Vecchio snc

Bracciano Mercoledì 9,00 – 12,30 17 Giovedì 9 00 – 11,30 13 DISTRETTO 3

Via Marco Polo, snc

Anguillara Sabazia Martedì 9,00 – 11,30 10 Venerdì 9,00 – 12,00 12 DISTRETTO 3

P.zza Vittorio Veneto, 1

Manziana Lunedì 8,30 – 11.00 10 DISTRETTO 4

Via Adriano I, n°8

Campagnano di Roma Mercoledì 8,30 – 12,00 14 DISTRETTO 4

Via Regina Margherita 6bFormello Giovedì 8,30 – 12,00 14 DISTRETTO 4

Via A. Gramsci 8

Fiano Romano Mercoledì 8,30 – 12,00 14 Giovedì 8,30 – 12,00 14 DISTRETTO 4

Via Tiberina km. 15,500

Capena Lunedì 8,30 – 12,00 14 DISTRETTO 4

Via Elena Baccelli n. 25

Rignano Flaminio Lunedì 9.00 – 12.30 14 DISTRETTO 4

Viale Alcide De Gasperi, 11

Castelnuovo di Porto Martedì 8.30 – 12.00 14

In sede vi sarà consegnato il numero eliminacode.

gli orari potrebbero subire aggiornamenti



PRENOTAZIONI

Le persone di età maggiore ai 2 anni potranno prenotare, o avere informazioni, telefonando al

numero verde 800.539.762

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30

oppure inviando una mail a [email protected]

VIAGGIATORI INTERNAZIONALI



potranno prenotare, o avere informazioni, per l’ambulatorio di Civitavecchie e di Bracciano telefonando al numero verde 800.539.762

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30

CHIAMATA ATTIVA

Ai soggetti appartenenti ad anni di età specificamente previste dal calendario vaccinale, con cicli vaccinali da completare o per campagne specifiche potranno essere invitati dal Servizio Vaccinazioni che fornirà appuntamenti a loro specificamente dedicati

PER CIASCUNA MODALITA’ DI ACCESSO:

L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A PERSONE ESENTI DA SINTOMI RESPIRATORI

SI RACCOMANDA DI PRESENTARE IL CODICE FISCALE DELLA PERSONA CHE DEVE ESSERE VACCINATA

E’ NECESSARIO CHE I MINORI SIANO ACCOMPAGNATI DAL GENITORE/TUTORE/PERSONA DELEGATA FORMALMENTE CON DELEGA SCRITTA E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO IN GRADO DI FORNIRE NOTIZIE SULLA SALUTE DEL MINORE DA VACCINARE

CERTIFICATI VACCINALI

Il genitore potrà ottenere il certificato ad uso scolastico accedendo all’apposito portale presente sul sito aziendale “certificati online”

Per le età maggiori alla scolastica il certificato potrà essere richiesto tramite mail a [email protected], corredando la richiesta del documento del richiedente e riportando l’indirizzo mail per la risposta