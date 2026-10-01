​ASL Roma 4: dal 1° ottobre la campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale e la campagna vaccinale antinfluenzale ed antipneumococcica

​La Dott.ssa Sinopoli UOC Prevenzione della Persona – Servizio Vaccinazioni fa il punto sull’importanza della prevenzione per neonati, soggetti fragili e anziani.

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Prende il via dal 1° ottobre sul territorio della ASL Roma 4 la campagna di prevenzione autunnale promossa dalla Regione Lazio, focalizzata sulla protezione dai virus respiratori stagionali, con particolare attenzione ai bambini più piccoli, agli anziani e ai soggetti fragili.

L’anticorpo monoclonale Beyfortus, destinato ai bambini, anche quelli nati dal 1 ottobre al 30 marzo saranno immunizzati direttamente nei punti nascita, mentre per i nati dal 1 aprile 2026, il farmaco sarà disponibile negli ambulatori vaccinali.

“​Il Virus Respiratorio Sinciziale – spiega la Dott.ssa Sinopoli della UOC Prevenzione della Persona – è la causa principale della bronchiolite nei lattanti, una patologia grave che prima dell’introduzione di questo strumento di prevenzione fondamentale, saturava i reparti di Terapia Intensiva e i Pronto Soccorso pediatrici, lasciando talvolta esiti negativi sulla salute dei più piccoli anche a lungo termine. Pertanto, invitiamo caldamente i genitori a proteggere i propri figli. Prima dell’introduzione di questa immunizzazione, la bronchiolite rappresentava un serio problema di salute pubblica per tutti i bambini, anche privi di patologie pregresse. L’anticorpo monoclonale è un presidio fondamentale ed i nati nei punti nascita potranno essere immunizzati direttamente alla nascita. Raccomandiamo di rivolgersi ai nostri centri o ai Pediatri di Libera Scelta che hanno aderito alla campagna”.

L’immunizzazione viene somministrata ad accesso libero (senza prenotazione, fino ad esaurimento dosi disponibili) presso gli ambulatori della ASL ROMA 4.

CAMPAGNA ANTINFLUENZLE ED ANTIPNEUMOCOCCICA

​In parallelo prende il via anche la consueta campagna contro l’influenza stagionale e le infezioni da pneumococco, condotta in primissima linea dai Medici di Medicina Generale (MMG) e affiancata dagli ambulatori vaccinali della ASL Roma 4.

​La vaccinazione è fortemente raccomandata per le ​persone di età superiore ai 60 anni; per le donne in gravidanza (per prevenire complicanze e per proteggere il nascituro); per i ​soggetti fragili o con patologie croniche/acute di ogni età e per i bambini a partire dai 6 mesi di vita, al fine di creare uno “scudo di protezione” che contenga la circolazione del virus.

“Vaccinarsi ogni anno – aggiunge la Dott.ssa Sinopoli – permette di costruire un bagaglio di anticorpi solido e costante nel tempo. Soprattutto per le persone fragili, prevenire la sovrapposizione dell’influenza con altre condizioni di salute è essenziale per evitare complicazioni gravi e ricoveri”.

​L’accesso alla somministrazione per bambini, al di sotto dei 2 anni e delle donne in gravidanza è libero, senza appuntamento, nelle sedute dedicate, consultabili sul sito istituzionale.

​Per tutti gli altri utenti, dal 1° ottobre è possibile prenotare contattando il Numero Verde 800 539 762 (digitando il tasto 0), attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il Martedì e il Giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:30.

​La Dott.ssa Sinopoli UOC Prevenzione della Persona – Servizio Vaccinazioni fa il punto sull’importanza della prevenzione per neonati, soggetti fragili e anziani.

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Prende il via dal 1° ottobre sul territorio della ASL Roma 4 la campagna di prevenzione autunnale promossa dalla Regione Lazio, focalizzata sulla protezione dai virus respiratori stagionali, con particolare attenzione ai bambini più piccoli, agli anziani e ai soggetti fragili.

L’anticorpo monoclonale Beyfortus, destinato ai bambini, anche quelli nati dal 1 ottobre al 30 marzo saranno immunizzati direttamente nei punti nascita, mentre per i nati dal 1 aprile 2026, il farmaco sarà disponibile negli ambulatori vaccinali.

“​Il Virus Respiratorio Sinciziale – spiega la Dott.ssa Sinopoli della UOC Prevenzione della Persona – è la causa principale della bronchiolite nei lattanti, una patologia grave che prima dell’introduzione di questo strumento di prevenzione fondamentale, saturava i reparti di Terapia Intensiva e i Pronto Soccorso pediatrici, lasciando talvolta esiti negativi sulla salute dei più piccoli anche a lungo termine. Pertanto, invitiamo caldamente i genitori a proteggere i propri figli. Prima dell’introduzione di questa immunizzazione, la bronchiolite rappresentava un serio problema di salute pubblica per tutti i bambini, anche privi di patologie pregresse. L’anticorpo monoclonale è un presidio fondamentale ed i nati nei punti nascita potranno essere immunizzati direttamente alla nascita. Raccomandiamo di rivolgersi ai nostri centri o ai Pediatri di Libera Scelta che hanno aderito alla campagna”.

L’immunizzazione viene somministrata ad accesso libero (senza prenotazione, fino ad esaurimento dosi disponibili) presso gli ambulatori della ASL ROMA 4.

CAMPAGNA ANTINFLUENZLE ED ANTIPNEUMOCOCCICA

​In parallelo prende il via anche la consueta campagna contro l’influenza stagionale e le infezioni da pneumococco, condotta in primissima linea dai Medici di Medicina Generale (MMG) e affiancata dagli ambulatori vaccinali della ASL Roma 4.

​La vaccinazione è fortemente raccomandata per le ​persone di età superiore ai 60 anni; per le donne in gravidanza (per prevenire complicanze e per proteggere il nascituro); per i ​soggetti fragili o con patologie croniche/acute di ogni età e per i bambini a partire dai 6 mesi di vita, al fine di creare uno “scudo di protezione” che contenga la circolazione del virus.

“Vaccinarsi ogni anno – aggiunge la Dott.ssa Sinopoli – permette di costruire un bagaglio di anticorpi solido e costante nel tempo. Soprattutto per le persone fragili, prevenire la sovrapposizione dell’influenza con altre condizioni di salute è essenziale per evitare complicazioni gravi e ricoveri”.

​L’accesso alla somministrazione per bambini, al di sotto dei 2 anni e delle donne in gravidanza è libero, senza appuntamento, nelle sedute dedicate, consultabili sul sito istituzionale.

​Per tutti gli altri utenti, dal 1° ottobre è possibile prenotare contattando il Numero Verde 800 539 762 (digitando il tasto 0), attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il Martedì e il Giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:30.