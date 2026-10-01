Aeroporto di Fiumicino: sequestrati 28 kg di argento

Aeroporto di Fiumicino (Rm), 1°ottobre 2026 – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in stretta collaborazione con i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, ha sottoposto a sequestro 28 chilogrammi di argento e denunciato un passeggero di nazionalità bengalese presso lo scalo aeroportuale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Il soggetto, in partenza per Dhaka (Bangladesh) con transito Istanbul (Turchia), è stato selezionato dopo mirata attività investigativa per un controllo. Quest’ultimo, eseguito tramite scansione radiogena e successiva apertura dei quattro bagagli da stiva intestati al viaggiatore, ha permesso di rinvenire l’ingente partita di argento (in monili ed altri articoli) suddivisi in più involucri di plastica del valore complessivo di oltre 36mila euro.

Il viaggiatore non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione sulla provenienza dei preziosi e non aveva al seguito alcun titolo autorizzativo al trasporto. L’uomo, a seguito degli accertamenti di rito, è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e i monili rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

L’Autorità Giudiziaria ha condiviso le ipotesi degli operanti convalidando il sequestro probatorio.

L’intervento si inquadra nel dispositivo di vigilanza e contrasto ai traffici illeciti transnazionali stabilmente attuato in sinergia dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso le frontiere marittime e aeree, a presidio della legalità e a tutela della salute pubblica.

Il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.