Asl Roma 4: Attivazione sportello PUA per Aiuto stress Covid-

Per contrastare la diffusione del virus, sono state messe in atto una serie di azioni che hanno determinato tra i vari effetti, il distanziamento sociale, la chiusura delle attività produttive e commerciali non definite essenziali. Queste misure, seppur finalizzate a preservare la salute della popolazione, hanno comportato nuove e inusuali condizioni di vita e di lavoro, che associate alla preoccupazione della possibilità di contagio, possono creare a lungo termine, effetti negativi sullo stato psicofisico.

Il periodo che stiamo vivendo può rappresentare quindi fonte di stress per diversi motivi. Per questo il P.U.A. ( Punto Unico di Accesso) di Civitavecchia, ha ritenuto indispensabile attivare un servizio di sostegno e aiuto psicologico, volto a supportare situazioni di difficoltà e stress, finalizzato al raggiungimento di una condizione di maggiore benessere psicofisico. All’interno di questo servizio, l’offerta psicologica è stata pensata per fornire supporto a: -Pazienti in situazione di maggiore vulnerabilità ( anziani, disabili) con pregresso Covid, guariti e inseriti in strutture RSA, case di riposo, domicilio etc. -Persone positive in quarantena-Familiari di pazienti in RSA, case di riposo etc. in isolamento domiciliare.

L’intervento potrà essere erogato sia in presenza, presso i locali del poliambulatorio di Civitavecchia, via Etruria 34, che on line.

Per richiedere appuntamento: [email protected] oppure telefonando allo 06-96669353 tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Nella visione di azione proattiva, anche in applicazione al Potenziamento delle Cure Primarie, si riterrà utile effettuare chiamate pro attive da parte dello psicologo del PUA, ai pazienti del target interessato al servizio, che saranno trasmessi dal Coordinamento Distrettuale Covid 19, su segnalazione dei MMG e PLS. Ai fini dell’avvio della presa in carico, sarà somministrato un questionario di valutazione “Scala VRS. Valutazione rapida dello stress”