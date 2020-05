Condividi Pin 0 Condivisioni

Ascom Cerveteri, lascia il Presidente La Gatta

“Io sottoscritto Salvatore La Gatta associato presso codesta associazione da gennaio 2018 comunica le proprie irrevocabili dimissioni dal ruolo di presidente,

di codesta Associazione, avvalendosi di quanto previsto dal nostro statuto. Vogliate quindi considerare come data ultima della mia posizione il giorno della nomina del nuovo presidente”.

Così in una nota il presidente della associazione commercianti di Cerveteri che aggiunge:

“Ci sono già 2/3 candidatura, quindi la regolarità e l’operatività di Ascom sarà garantita. Pertanto confermo il mio impegno a rimanere coobbligato per gli obblighi assunti.

Sono stati comunque 2 anni intensi e sicuramente positivi sotto ogni profilo. Volevo ringraziare tutti per la collaborazione, disponibilità e fiducia concessa in questo tempo”.