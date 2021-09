Ascani: “Svolto ieri l’ultimo Consiglio Metropolitano della consiliatura Raggi” –

“Si è svolto ieri l’ultimo Consiglio Metropolitano della prima (e speriamo unica) consiliatura Raggi.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Consigliere Comunale di Ladispoli e della Città Metropolitana Federico Ascani, affermando inoltre:

“Come sempre, in questi 5 anni, senza la nostra presenza, il M5S non ha praticamente mai garantito il numero legale, nonostante l’impegno che riconosco alla vicesindaca.

L’approvazione dei bilanci e quindi i finanziamenti per i lavori di messa in sicurezza delle scuole, delle strade e la possibilità per tanti Comuni di avere fondi per migliorare la raccolta dei rifiuti e quant’altro sono sempre stati possibili grazie soprattutto a noi.

Noi, il nostro gruppo consiliare di centrosinistra, denominato “Gruppo Consiliare Le Città della Metropoli” è rimasto compatto e unito fino all’ultimo consiglio, seppur composto da movimenti, partiti e tradizioni differenti: il Partito Democratico, ma anche il Partito Socialista Italiano Psi, Italia in Comune, Liste civiche e movimenti. E questo a differenza di molti altri che invece hanno visto fuorusciti, scissioni, divisioni e quant’altro.

Certamente per me, capogruppo di questo gruppo consiliare di centrosinistra, è motivo di grande orgoglio, ed è per questo che voglio ringraziare tutti i consiglieri che hanno permesso tutto ciò: Valeria Baglio, Svetlana Celli, Massimiliano Borelli, Alessio Pascucci, Fulvio Proietti, Pierluigi Sanna, Giulio Cacciotti, e anche chi ne ha fatto parte per un periodo più breve come Pasquale Boccia e Flavio Gabbarini. O chi è andato a ricoprire ruoli ancora più importanti come Michela Califano e Mauro Alessandri. Grazie veramente a tutti per aver facilitato il mio compito.

La Raggi è stata presente ad una manciata di sedute, firmando pochissimi atti.

Ha spesso ignorato i Sindaci e quindi i cittadini dei 121 Comuni dell’area metropolitana.

L’augurio è quello che il prossimo Consiglio sia presieduto da chi, come Gualtieri, vuole valorizzare la Città metropolitana e dare voce ai Sindaci e ai cittadini dei 121 Comuni.

La mia esperienza non si esaurisce comunque qui perché rimarremo in carica fino alle prossime elezioni della Città metropolitana che non arriveranno prima di qualche mese.

Nel frattempo un invito a tutte e tutti a dare il massimo (in modo particolare agli amici romani) affinché possa essere Gualtieri il prossimo Sindaco di Roma e Sindaco della Città Metropolitana.”