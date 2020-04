Condividi Pin 5 Condivisioni

Ardita e Ciampa con la zona artigianale danno una buona pasqua ai poveri della Caritas di Ladispoli

Un furgone stracolomo di generi alimentari. pane, pasta, marmellate e uova pasuali. su iniziagia della zona artyigianale di ladispoli , 9 imprenditori hanno donato un sorriso a chi soffre. La Caritas di ladisloli, guidata da Don Gianni Righetti, ha ricevuto dei doni in alimenti molto preziosi per la famiglie bisognose.

Un gesto di solidrieta che è l’ulteriore prova dell’umanita dei ladispolani.

Oltre alla famiglia Ciampa, si sono uniti a questo gesto altri operatori della zona Artigianale “Valerio Gnazi, Pasquale Cerroni, De Martinis, Angelo Menoni, Luciano Carazzi , Ilario Santori e Alessandro Siracusa”, che insieme non hanno esitato ad acquistare alimenti per quasi 1000 euro.

L’iniziativa è stata condivisa dai consiglieri Ardita e Ciampa, in collaborazione con Attilio Consorti, che ricordano di aver organizzato insieme già in passato iniziative sociali per tutta la città, ricordiamo sempre con gioia una grandissima befana di 15 anni fa organizzata sempre nel piazzale della zona artigianale con la presenza di più di 1000 bambini che gioirono davanti a tanti giocattoli.

Oggi come allora il gesto di solidarietà fatto dalla zona artigianale ha un significato preciso, la solidarietà non ha colori politici, abbiamo voluto dare concludono Fabio Ciampa e Giovanni Ardita una Buona Pasqua a tutti i poveri della Caritas abbiamo voluto contribuire donando un uovo ed una colomba a tutti i bambini di tante famiglie disagiate, abbiamo provato in questo momento difficile di tante famiglie che non hanno lavoro o che hanno perso il lavoro, speriamo con questo gesto di aver regalato un sorriso a chi ha poco ed ha tutte le ragioni per essere triste.

Fabio Ciampa e Giovanni Ardita