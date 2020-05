Condividi Pin 1 Condivisioni

Approvata la mozione del M5S a prima firma Valentina Corrado

Anticipata la riapertura degli esercizi di toelettatura per animali da compagnia – E’ stata accolta la richiesta del MoVimento 5 Stelle in Regione Lazio, di apertura degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, come era stato già stato opportunamente e con urgenza stabilito in altre regioni, in quanto resta in capo ai presidenti di regione il potere di emanare ordinanze in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria.

L’impossibilità di svolgere le operazioni di toelettatura all’interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, crea consistenti rischi per la salute pubblica e quella dello stesso animale, a causa dell’eccesso di pelo, dermatiti e presenza di parassiti.

Sabato 2 Maggio è stata emanata l’ordinanza regionale che consente agli esercizi di toelettatura di riaprire oggi, invece dell’1 Giugno, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Qui il testo dell’ordinanza regionale\uD83D\uDC49https://bit.ly/3fgGM56

MoVimento Cinque Stelle Ladispoli