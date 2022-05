Animo Onlus, si dimette Marcucci. Alfredo Frosi nuovo presidente

Vi comunichiamo che il presidente Gianfranco Marcucci ha lasciato la guida della nostra associazione.

Di seguito, la lettera indirizzata al consiglio direttivo nella quale il fondatore di Animo spiega i motivi della rinuncia.

“Carissime amiche e amici del Consiglio Direttivo, dopo un’attenta riflessione ho deciso di sospendere temporaneamente la mia carica di presidente dell’associazione Animo.

Le prossime elezioni amministrative mi vedranno impegnato come candidato consigliere e, nonostante io abbia ben chiaro che le mie scelte personali e politiche non potranno mai condizionare la mia attività associativa, allo stesso tempo credo che se restassi al mio posto mi sentirei di esporre – seppur indirettamente – la nostra associazione alla contesaelettorale. Non vorrei mettere in imbarazzo nessun associato, nessun volontario e nessuna famiglia che seguiamo con i nostri progetti.

A sostituirmi, sarà il vicepresidente Alfredo Frosi. Vi anticipo che, nell’eventualità fossi eletto consigliere, questa mia autosospensione si tradurebbe immediatamente in

dimissioni volontarie. In questo modo, gli organi associativi potranno poi nominare un nuovo presidente e legale rappresentante”.

A nome di tutta l’associazione ringraziamo Gianfranco Marcucci per la sensibilità dimostrata in questa occasione e per tutto quello che ha realizzato in questa realtà

associativa da oltre un decennio. Con l’occasione diamo il più caloroso benvenuto al nuovo presidente pro tempore Alfredo Frosi”.

Associazione Animo Onlus