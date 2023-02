L’intervento per il ripristino del manto stradale e dunque della viabilità dovrebbero concludersi entro 10 giorni lavorativi

Anguillara: frana via dei Caputi, iniziati i lavori –

Iniziati i lavori di ripristino del manto stradale in via dei Caputi. Ad annunciarlo il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo.

“Lo scorso 14 dicembre – ha spiegato il sindaco – si è verificato un evento franoso che ha interessato il tratto di 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢 all’angolo con via Beethoven con conseguente chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada su disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.

“Accertato dagli uffici comunali che il terreno oggetto di frana è di proprietà privata e comunicato ai proprietari la necessità e l’urgenza di intervenire per il rispristino e la messa in sicurezza del tratto di strada, ieri mattina 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝟭𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶”.

“Capiamo i disagi e la frustrazione generata e ci perdonerete se gli iter burocratici da seguire ( ad esempio relazione geologica, progetto etc.)necessitano di tempistiche e modalità non sempre in linea con le volontà dei cittadini, ma vi assicuriamo che stiamo lavorando costantemente e soltanto per il bene e nell’interesse della comunità”.

“In questi due anni di mandato siamo riusciti ad intervenire per i 21 km di strada del quartiere di Ponton dell’Elce e via Casal Sant’Angelo oltre a Via della Mainella, Via Ponte Valle Trave, Viale Reginaldo Belloni, Campo la Noce 2, Via Tosato, Via Romana, Via Morris, Lungolago delle Muse, Via E. Montale, Via G. Carducci, Via di Tragliatella, Strada Comunale Bianca, Via E. De Nicola, Via L. Petroselli, Via S. Allende (compresa la rotatoria), Via Aldo Moro, Via L. Sturzo, Via R. Schuman, Via S. Stefano (tratto provinciale), Via Giulio Cesare”.

“Lunedì scorso sono iniziati lavori di rifacimento del manto stradale su Via di Santo Stefano che continueranno su Via V. Bellini, Via Grazioli, il tratto della via Anguillarese dalla rotatoria alla stazione dei carabinieri, Strada vicinale dei Vignali e Via Comunale di San Francesco, Via della Mola Vecchia e Via dei Caputi e Viale Poggio dei Pini”.

“Siamo tuttavia consapevoli che la lista delle cose da fare è ancora molto lunga”.

“Noi continuiamo a lavorare quotidianamente per il bene di Anguillara e dei suoi cittadini, accogliendo le vostre segnalazioni per trasformarle in fatti”.

(torna alla homepage)