Terminato lo spoglio del primo turno Pizzigallo, sostenuto da Lega-FI-FDI, è in testa con il 35,05%, seguito da Cardone, secondo con il 29,79%

Anguillara Sabazia: sarà ballottaggio tra Angelo Pizzigallo e Michele Cardone –

Per la conquista di palazzo Orsini i prossimi 4 e 5 ottobre ad Anguillara Sabazia, Città che conta circa 20 mila abitanti, sarà ballottaggio tra Angelo Pizzigallo e Michele Cardone.

Terminato lo spoglio Pizzigallo, sostenuto dalle liste Lega-FI-FdI, è in testa avendo ottenuto 3.496 voti, pari al 35,05 per cento, seguito da Cardone, sostenuto dalle liste PD-Sinistra in Comune-Siamo Anguillara, che ha ricevuto invece 2.971 voti, pari al 29,79 per cento.

La coalizione, invece, a sostegno di Pizzigallo ha ottenuto 3.407 voti, pari al 35,79 per cento, con la lista Lega-FI capace di raccogliere 2.648 voti, pari 27,82 per cento, seguita da Fratelli d’Italia con 759 voti, pari al 7,97 per cento. La coalizione di Cardone ha ottenuto 2.930 voti, pari al 30,78 per cento, con la lista PD-Sinistra in Comune, che ha raccolto 2.069 voti, pari al 21,73 per cento, seguita da Siamo Anguillara con 861 voti, pari al 9,04 per cento.

Ad Anguillara hanno partecipato al voto il 67,45 per cento degli aventi diritto, pari a 10.303 voti. Gli iscritti al voto erano 15.276.

Schede nulle 246, schede bianche 83, schede contestate 0.

Oltre ad Angelo Pizzigallo e Michele Cardone, a partecipare al primo turno di elezioni comunali erano presenti anche: Francesco Falconi, che ha ottenuto il 22,57 per cento, pari a 2.251, sostenuto dalla lista Francesco Falconi Sindaco, che ha ottenuto 2.046 voti, pari al 21,49 per cento; Isaia Sergio Manciuria, che ha ottenuto il 12,59 per cento, pari a 1.256 voti, sostenuta dalle liste Anguillara Svolta, che ha ottenuto 852 voti, pari al 8,95 per cento, e Acqua Potabile e Turismo, che ha ottenuto il 2,99 per cento, pari 285 voti.