Promossa dall’Associazione Culturale Sabate, la mostra personale si terrà dal 9 al 13 settembre 2022

L’arte di Donatello Minnucci – mosaici, sculture, riproduzioni di vasi etruschi, quadri e molto altro – in mostra da domani 9 settembre fino a martedì 13 settembre al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”.

Artista eclettico Donatello Minnucci è dotato di grande capacità espressive che ne fanno uno dei più apprezzati creatori d’arte del territorio del lago di Bracciano.

“Con soddisfazione – sottolinea l’Associazione Culturale Sabate – ospitiamo l’espressività di Donatello Minnucci che lavora con grande passione e maestria”.

Sempre al Museo contadino sabato 10 settembre alle 18, nell’ambito delle iniziative della tradizionale Festa di settembre, è in programma l’iniziativa di lettura di testi promossa da Roberto Rondini, un appuntamento ormai divenuto tradizionale.

Tra le iniziative organizzate dall’Associazione Culturale Sabate, inoltre, anche il Contest I Suoni di Una Volta. Il canto del gallo, l’asino che raglia, un ruscello che scorre, uno sciame di vespe, le cicale al Solleone, il favo di api, la pecora che bela, ma anche il maniscalco che batte il ferro, il treno che passa, il vetraio che soffia, il falegname che inchioda e molto altro.

Tutti suoni un tempo quotidiani ed oggi sempre più rari. Una memoria uditiva che va scomparendo e che invece l’Associazione Culturale Sabate, nell’ambito dei suoi scopi volti alla rivalutazione delle tradizioni popolari, intende riscoprire e custodire quale patrimonio collettivo. Con questi obiettivi l’associazione promuove, con il contributo del Parco di Bracciano-Martignano nell’ambito delle iniziative Tesori Naturali 2022 “Lazio Eterna Scoperta”, il “Contest I Suoni di Una Volta”.

Per partecipare basta inviare un messaggio vocale whatsapp al numero 360/805841 non più lungo di 30 secondi aggiungendo qual è il suono, il nome e cognome di chi l’ha raccolto, dove e quando è stato raccolto indicando anche l’ora esatta. I suoni verranno catalogati e custoditi in un’apposita sezione sonora del Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare Augusto Montori e pubblicati in uno specifico podcast.

Verranno premiati nella giornata della finale domenica 25 settembre alle ore 10 al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” in via Doria D’Eboli ad Anguillara Sabazia, in pieno centro storico, i primi tre classificati selezionati da una giuria di esperti. Sarà anche l’occasione per visitare il Museo che il 26 luglio scorso ha compiuto 30 anni di attività ininterrotta grazie ai volontari dell’Associazione Culturale Sabate.

Molte le altre iniziative promosse dall’Associazione Culturale Sabate: letture a cura di Roberto Rondini, Contest I Suoni di Una Volta, Contest Chi Semina Raccoglie, Castagne al Museo, Laboratorio di Tessitura Neolitica, Pinocchio sul Lago, Corso di telaio a pettine liccio.