Andrea Lunerti, alle prese con una regina di Vespa orientalis

Durante un intervento di soccorso per l’invasione delle api, Andrea Lunerti scova una Regina intenta a costruire il suo nido

Pericolo scampato ieri domenica 26 maggio a Roma,la signora Maria, impossibilitata a muoversi e allergica alle punture di imenotteri si è ritrovata improvvisamente uno sciame di api sulla finestra, alcune sono riuscite ad entrare nella stanza e per Andrea è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo verso via Campomorone, quartiere di Monte Spaccato (Roma) mentre Francesca, la figlia cercava di trasferirla rapidamente in un altra stanza lo sciame, per fortuna è ripartito improvvisamente si è allontanato.

Nella fase di controllo lo specialista degli animali, ha aperto il celetto della serranda per controllare e con sorpresa ha scovato una regina di Vespa orientalis intenta a costruire il nido, irritata per essere stata scoperta non ha esitato ad attaccarlo.

L’arrivo delle api involontariamente ha salvato la signora Maria da un imminente peggior pericolo.

il consiglio di Andrea Lunerti esperto naturalista zoofilo:

“Facciamo attenzione ai sorvoli in prossimità delle finestre e chiudiamo ogni fessura,solleviamo sempre le serrande con le finestre chiuse, se possibile installiamo le zanzariere, la stagione Vespa orientalis 2024 a Roma sta’ per iniziare”