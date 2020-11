Share Pin 1 Condivisioni

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore, danneggiando solo la parte posteriore

Ancora un bus atac in fiamme nella Capitale

Paura nella tarda mattinata di oggi a Roma, in via dei Colli della Farnesina dove un bus Atac è andato in fiamme.

Sul posto si è immediatamente portata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Prati e un’autobotte.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore danneggiando parzialmente solo la parte posteriore del mezzo pubblico.

Nessun passeggero per fortuna è rimasto coinvolto.

Sul posto presente anche il funzionario di guardia e le forze dell’ordine.