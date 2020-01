Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio in Sala Ruspoli a Piazza Santa Maria

Anche Cerveteri scende in campo per Caravaggio per sostenere la testi che il grande pittore potrebbe aver vissuto le sue ultime ore di vita nel litorale romano dopo essere sbarcato e imprigionato nella fortezza Odescalchi nel borgo di Palo.

Doppio appuntamento venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio a sala Rupoli in piazza Santa Maria dove si svolgeranno una mostra di quadri del pittore lombardo e il convegno “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri”.

“Abbiamo patrocinato con interesse questi due eventi – afferma l’assessore alla cultura Federica Battafarano – perché Cerveteri ritiene doveroso, attraverso l’intervento di autorevoli relatori ed esperti storici, sollevare dubbi e proporre nuove ipotesi a 410 anni dalla morte del grande pittore.

Abbiamo deciso di ospitare anche a Cerveteri il convegno organizzato dal periodico Tracciati d’Arte per discutere tutti insieme l’inchiesta giornalistica che si pone l’obiettivo di porre in evidenza come Caravaggio, dopo essere approdato nel borgo di Palo, malato e debilitato, difficilmente potrebbe aver camminato sulla spiaggia sotto il sole di luglio fino a Porto Ercole dove avrebbe trovato la morte.

Invitiamo i cittadini a partecipare sia alla mostra delle opere di Michelangelo Merisi in programma dalle ore 16,30 del 31 gennaio, sia al convegno in programma sabato 1 febbraio, dalle ore 16,00, presso la sala Ruspoli in piazza Santa Maria a Cerveteri”.

Interviene in merito anche il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che dichiara: “Tracciati d’Arte sta portando avanti un percorso culturale davvero straordinario sul genio di Caravaggio.

In questi mesi hanno esposto queste opere meravigliose anche nei Comuni limitrofi, organizzando dibattiti che hanno sempre riscosso un ampio successo ed una grande partecipazione di pubblico.

Non ultimo, l’evento organizzato la scorsa settimana a Cerenova, presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi, dove ho avuto il piacere di prendervi parte.

Invito dunque tutti gli appassionati d’arte a non mancare a questo appuntamento davvero speciale, che come Comune siamo orgogliosi di poter sostenere e patrocinare”.