Allumiere, svolta smart: pronto un video promozionale

Tante le realtà e le eccellenze che saranno mostrate

Allumiere si mette in mostra con un video e diventa Smart. Nel paese collinare si sta girando un video che promuove Allumiere e le sue eccellenze realizzato da Marco Bartolomucci, Giulia Cerri e Riccardo De Paola. “Rispettando il distanziamento fisico – spiega il sindaco – una troupe di professionisti sta facendo le riprese per tutto il paese per farne un video che possa evidenziare tutte le caratteristiche, la storia, la gastronomia, le tradizioni, le feste, l’ambiente del nostro paese. La troupe, con la guida dell’assessore alla Cultura Brunella Franceschini, ha fatto le riprese al museo, alla Trinità e in altri luoghi della Cultura”. Nei giorni passati le riprese si sono svolte nelle campagne, nelle aree verdi; hanno poi fatto le riprese del trekking someggiato, degli asini, dei cavalli, dei percorsi in mountain bike, delle aziende agricole e vitivinicole. Ieri pomeriggio, invece, è stata la giornata delle riprese dedicata al Palio: per questo settore a seguire la troupe è stato il consigliere comunale Sante Superchi. “Nonostante il covid – prisegue il sindaco Antonio Pasquini – Allumiere aspetta i turisti che potremmo accogliere in quest’estate 2020 nella massima sicurezza. Ci proponiamo, quindi, al territorio come meta turistica che coniuga ambiente, cultura, gastronomia, tradizioni”. Il sindaco Pasquini poi annuncia anche una novità: “Allumiere sta per diventare Smart. Il consigliere Superchi, insieme al delegato Bentivoglio, stanno seguendo la realizzazione di un’applicazione attraverso la quale Allumiere diventa Smart. Abbiamo dato in questi giorni l’App anche dipendenti per testarla. È un’applicazione che crea un contatto diretto coi cittadini in varie situazioni. I cittadini scaricando gratuitamente questa App potranno fare le segnalazioni e queste arriveranno direttamente all’assessore o al delegato competente e saranno deviate in tempo reale alla ditta che dovrà fare l’Intervento. Inoltre questa App permetterà ai cittadini di prenotarsi per gli eventi estivi che ci saranno e a cui potranno partecipare solo un numero ristretto di persone visto che resta il divieto di assembramento. Sarà quindi un applicazione a 360° che metterà in comunicazione l’amministrazione comunale e i cittadini, ma anche le persone di fuori potranno usufruirne”.