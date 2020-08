Allumiere, niente Palio. Pasquini: “Una giornata dolorosa”

Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole del Primo Cittadino dopo l’annullamento dell’evento principe dell’estate allumierasca a causa del Covid

Un anno che lascerà tante cicatrici nel nostro cuore, un anno che nessuno avrebbe mai immaginato, un anno che oggi consuma una ulteriore lesione al cuore. Oggi, dopo sagre, cene, feste e tanto lavoro, ad Allumiere sarebbe stato il giorno dei giorni, il giorno per il quale si lavora e si vive 365 giorni all’anno, il giorno in cui si dividono fidanzati, famiglie ed amici, perché oggi esiste solo la contrada. Vincere la sfilata, la gara degli sbandieratori e soprattutto il Palio. Si, solo se vivi questa esperienza puoi capire che il Palio delle Contrade è adrenalina, passione ed amore!!! Per la giornata di oggi 23 agosto 2020 abbiamo deciso che ad Allumiere, non ci saranno eventi, oggi era il giorno del Palio e purtroppo per noi, oggi, è un giorno di dolore.