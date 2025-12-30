Recuperato un piano del Torrione: nasce un nuovo polo di servizi, lavoro e innovazione per la comunità

Allumiere inaugura le Officine Municipali –

Un nuovo spazio pubblico prende vita nel cuore del paese. Martedì 30 dicembre alle ore 17, il Comune di Allumiere inaugurerà ufficialmente le Officine Municipali, presso l’ultimo piano del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Un progetto che unisce recupero del patrimonio storico e servizi innovativi, restituendo alla cittadinanza un’area del Torrione rimasta inutilizzata per anni.

Le Officine Municipali nascono dalla volontà dell’Amministrazione comunale di creare un luogo accessibile e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, professionisti e imprese. L’intervento rappresenta un passaggio importante nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e di rilancio delle politiche di sviluppo locale, puntando su collaborazione, creatività e innovazione.

Il nuovo centro si configura come uno spazio multifunzionale. Al suo interno trova posto un coworking pubblico dotato di dieci postazioni attrezzate, connessione internet veloce e stampante condivisa: un ambiente pensato per favorire il lavoro condiviso, lo scambio di competenze e la nascita di nuove idee progettuali. Accanto al coworking, è attivo uno sportello di assistenza rivolto sia ai cittadini sia alle imprese, con servizi di consulenza e orientamento.

Per i cittadini sono previsti supporti concreti come l’attivazione dello SPID, l’assistenza nell’uso dei portali INPS e INAIL, il supporto per PEC e servizi informatici, oltre all’aiuto nella compilazione di domande per sussidi, incentivi e politiche attive del lavoro. Le imprese, invece, potranno contare su consulenze dedicate in materia di bandi, incentivi, fondi per la formazione, ricerca del personale e politiche attive.

L’accesso ai servizi avverrà tramite una web app dedicata, che consentirà di registrarsi e prenotare postazioni o appuntamenti in modo semplice e trasparente. Una scelta che punta a rendere più efficiente l’organizzazione degli spazi e a garantire pari opportunità di utilizzo.

L’inaugurazione del 30 dicembre rappresenterà non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di incontro e confronto con la cittadinanza. Le Officine Municipali si propongono infatti come un luogo aperto, pensato per facilitare la vita quotidiana, sostenere il tessuto economico locale e valorizzare le energie della comunità di Allumiere. Un nuovo tassello nel percorso di crescita del territorio, costruito con l’obiettivo di guardare al futuro partendo dalle esigenze concrete delle persone.