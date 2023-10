Allumiere, grande partecipazione domenica al Trekking dell’olivo –

Una cinquantina di persone hanno partecipato domenica al Trekking dell’olivo a piedi e una quarantina hanno invece partecipato a quello a cavallo. La giornata è stata promossa in sinergia dal Comune, dell’Agraria e dall’associazione “Il Cammino dell’Allume”.

La manifestazione è stata organizzata per la “Giornata dell’ulivo” che si è tenuta in tutto il territorio nazionale. Si sono tenuti due tipi di trekking: quello a “piedi” e quello a cavallo, entrambi sono piaciuti. Molto apprezzato anche il percorso nella meravigliosa natura collinare che in questa stagione si mostra in tutta la sua bellezza.

Tra i protagonisti della giornata l’Università Agraria di Allumiere che anche stavolta si è distinta: hanno cucinato e serviti ottimi piatti con le materie prime prodotte dall’ente stesso. Dalla pasta Senatore Cappelli con due tipi di condimenti: uno strepitoso all’aglio, olio, peperoncino e pomodoro (per i vegetariani) e l’altro ragù di carne maremmana da leccarsi i baffi.

Poi fantastica carne locale cotta rigorosamente alla brace, insalata, vino del Casello, ciambellette al vino del forno La Bianca.

Per l’Agraria un mare di complimenti da tutti gli avventori.

“Ringrazio il presidente Daniele Cimaroli per la fiducia che ripone in me, per l’aiuto e per la collaborazione – spiega il delegato dell’Ente, Antonio Vela – grazie all’assessore Paolo Travagliati che ha grigliato la carne e poi l’assessore Daniele Vela e il mio factotum Valerio Chiacchierini – complimenti e grazie alla nostra super cuoca Rosa Sgamma”. Una quarantina di cavalieri hanno invece partecipato al Trekking a cavallo organizzato da Mariangela D’Amora, il delegato al Palio Augusto Superchi e Carlo Dini. I cavalieri ed amazzoni si sono incontrati al parcheggio in località Sant’Antonio e tutti insieme sono scesi in sella ai loro cavalli prima in piazza accolti dal sindaco Luigi Landi che li aspettava e ha posto loro il benvenuto e il saluto da parte sua, dell’amministrazione e di tutta la comunità di Allumiere. Il gruppo ha poi proseguito il giro fino alla Farnesiana dove nel capannone hanno sistemato i cavalli. “Anche il trekking a piedi è andato benissimo – prosegue Antonio Vela – bellissimo e suggestivo il percorso proposto. Complimenti alla presidente dell’associazione “Il Cammino dell’Allume”, Lara Sgamma e all’organizzatrice e delegata comunale Francesca Scarin che ha pensato a tutto quanto. Noi siamo felici di aver lavorato e collaborato”.