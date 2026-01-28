Allumiere conquista il piccolo schermo: il fascino della “Città dell’Allume” protagonista su Tv2000

ALLUMIERE – Le telecamere di Tv2000 hanno acceso i riflettori su Allumiere, protagonista di un’intensa puntata di Borghi d’Italia. Il programma condotto da Mario Placidini, che proprio in questi giorni ha inaugurato la nuova stagione con una veste grafica rinnovata, ha scelto il comune dei Monti della Tolfa come prima tappa di un mini-ciclo dedicato alle eccellenze del Lazio.

​Il servizio ha offerto un viaggio emozionante tra storia, spiritualità e tradizioni secolari, restituendo l’immagine di una comunità orgogliosa delle proprie radici minerarie e culturali.

​Un viaggio tra storia e natura

​L’itinerario televisivo è partito dal cuore pulsante del paese: Piazza della Repubblica, con lo sguardo rivolto al maestoso Palazzo Camerale (sede della Reverenda Camera Apostolica) e alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo. Placidini ha saputo guidare lo spettatore attraverso i vicoli del centro storico, facendo tappa al Museo Civico “Adolfo Klitsche de la Grange”, dove è custodita la memoria archeologica e mineraria del territorio.

​Proprio l’allume è stato il filo conduttore del racconto. Il servizio ha visitato le antiche cave, ricordando come la scoperta di questo minerale nel 1462 cambiò per sempre i destini di queste colline, dando vita all’abitato di Allumiere.

​Non poteva mancare un ampio spazio dedicato al Palio delle Contrade. Attraverso le parole dei protagonisti, Tv2000 ha descritto l’attesa, la passione e il folklore che ogni estate animano la sfida tra le sei contrade, sottolineando l’importanza dell’allevamento degli asini e l’eleganza del corteo storico.

​Il racconto si è poi spostato sulla dimensione spirituale e naturalistica:

​Il Santuario della Madonna delle Grazie: un luogo di profonda devozione per gli abitanti.

​Il Monumento Naturale del Faggeto: un polmone verde unico per altitudine e biodiversità, che incornicia il borgo.

​Enogastronomia: spazio anche al gusto con la presentazione del celebre pane giallo e delle tipicità locali, eccellenze che rendono Allumiere una meta fissa per il turismo lento.

​Una vetrina per il territorio

​Il servizio si è concluso con l’intervento del sindaco e del parroco, che hanno ribadito l’importanza di mantenere vive le tradizioni come collante per le nuove generazioni. Per Allumiere, la partecipazione a Borghi d’Italia ha rappresentato un’importante occasione di promozione turistica a livello nazionale, confermando la bellezza di un territorio “sospeso” tra il mare e la montagna, ricco di fascino e ancora tutto da scoprire.