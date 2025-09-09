Allerta meteo nel Lazio: previste precipitazioni e temporali

LAZIO – La Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo a causa di una perturbazione che interesserà il Lazio a partire dalla tarda serata di oggi, martedì 9 settembre 2025. L’avviso, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, prevede condizioni di criticità idrogeologica e idraulica.
Previsioni e raccomandazioni
Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e raffiche di vento.
In considerazione delle previsioni, il Centro Funzionale Regionale ha valutato i livelli di allerta. Si invitano pertanto tutti gli enti competenti ad attivare le fasi operative previste dai propri piani di Protezione Civile e ad adottare le misure necessarie per la gestione dell’emergenza.