Alla Nuvola dell’Eur un evento speciale con Daniela Alibrandi e Agostino De Angelis –

Anche quest’anno, presso la fiera del libro Piùlibripiùliberi, Daniela Alibrandi, nota autrice del nostro territorio, sarà presente con ben quattro romanzi.

Inoltre è da segnalare l’evento che si terrà Giovedì 7 dicembre alle ore 16:00 presso lo Stand E50 della importante casa editrice Del Vecchio. L’autrice e l’attore regista Agostino De Angelis rappresenteranno la drammaticità di alcuni brani presi da “Una morte sola non basta”, la cui trama neorealista continua a suscitare notevole interesse in Italia e all’estero. Ed è molto originale la scelta di una condivisione immediata con i lettori, tra le tante pubblicazioni e i variopinti stand.

La Alibrandi può vantare anche l’esposizione in fiera di altri tre romanzi “Delitti fuori orario”, “Delitti negati nei sacri sotterranei e “Delitti Postdatati” sullo scaffale dello Stand B55 della Ianieri Edizioni. Le sue opere sono spesso ospiti di trasmissioni RAI e tre dei romanzi presenti in fiera sono in catalogo in edizione italiana nelle biblioteche delle più prestigiose università statunitensi. In particolare “Una morte sola non basta” è stata presentata anche presso la biblioteca della Camera dei Deputati. Al termine dell’evento l’autrice si tratterrà per il firmacopie.