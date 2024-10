Alla Ladispoli 1 la raccolta delle olive tra riscoperta delle tradizioni e apprendimento

All’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 è iniziata oggi un’attività speciale che coniuga tradizione e apprendimento: la raccolta delle olive da parte degli alunni. L’iniziativa, che proseguirà nei prossimi giorni, coinvolgerà moltissime classi, trasformando il giardino scolastico in un laboratorio a cielo aperto, dove la natura diventa maestra.

L’idea nasce dal desiderio delle insegnanti di riprendere la gestione del giardino scolastico, seguendo le attività tipiche delle stagioni e coinvolgendo i bambini in esperienze pratiche. Protagonista di questa iniziativa è l’ulivo, pianta simbolo di pace e accoglienza, che accoglie gli alunni all’ingresso del plesso Falcone e che, quest’anno, ha regalato una quantità sorprendente di olive, offrendo l’occasione perfetta per questa attività educativa.

Durante la prima giornata di raccolta, i bambini, guidati dalle insegnanti, hanno appreso le tecniche di raccolta delle olive, scoprendo i segreti di un’antica tradizione mediterranea. Tra risate e curiosità, gli alunni hanno vissuto un’esperienza concreta, imparando quanto sia importante il rispetto e la cura del rapporto tra l’uomo e la natura.

Le attività, tuttavia, non si concluderanno qui. Nei prossimi giorni, i bambini si dedicheranno alla selezione delle olive e alla loro pulitura, studiando anche i processi di trasformazione che portano alla produzione dell’olio d’oliva. L’obiettivo è quello di far comprendere loro le fasi di lavorazione, dall’albero al prodotto finito, attraverso un percorso didattico che unisce teoria e pratica. Il progetto culminerà con una gustosa degustazione di bruschette condite con olio extra-vergine di oliva, frutto del lavoro svolto dagli alunni. Questo momento di condivisione sarà l’occasione per celebrare non solo i risultati dell’attività, ma anche l’importanza della cultura del cibo e della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa ha entusiasmato tanto gli alunni quanto le insegnanti, dimostrando come la scuola possa diventare un luogo dove imparare facendo, riscoprendo i legami con la terra e con le tradizioni locali. All’I.C. Ladispoli 1, la raccolta delle olive è molto più di un’attività stagionale: è un’opportunità di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni.