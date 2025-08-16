Un toccante saluto a nome di tutta la città dalla Sindaca Elena Gubetti

Addio a Daniele Vallenari, il Gigante buono di Cerveteri –

“Il 13 agosto ci ha lasciati all’improvviso Daniele Vallenari, il nostro “Gigante buono”, esordisce la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti che ricorda: “Aveva solo 45 anni, ma ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti: campione di braccio di ferro, ragazzo dal cuore grande, appassionato di musica e voce indimenticabile nelle cover band”.

“Amava in particolare gli Afterhours e le canzoni di Manuel Agnelli, e ieri sera, durante il concerto, abbiamo tenuto Daniele nel cuore – ricorda Gubetti –. Abbiamo immaginato la sua voce unirsi alle nostre, dedicandogli ogni nota, ogni parola, ogni emozione.

Come a ricordarci che certe presenze non si spengono mai, ci accompagnano per sempre,

“Ho perso il gusto, non ha sapore

quest’alito di angelo che mi lecca il cuore.

Ma credo di camminare dritto sull’acqua

e su quello che non c’è.”

In queste parole del brano “Quello che non c’è” degli Afterhours ritroviamo la sua forza, la sua passione e il suo spirito, che continueranno a vivere con noi.

Come Sindaco, e a nome dell’intera Città di Cerveteri, mi stringo con commozione alla fidanzata, alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato.

La sua scomparsa ha sconvolto la nostra comunità, ma il suo ricordo continuerà a brillare nel tempo e nella musica che tanto amava.

Ciao Daniele, continua a suonare tra le stelle”.