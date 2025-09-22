Acea Ato 2, Civitavecchia: mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata –
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio comunale ad esclusione di area Aurelia Nord, area Sant’ Agostino, area Industriale, area Braccianese Claudia Quartiere San Liborio, area Guastatori del Genio, area Casaletto Rosso; zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- largo Donatori del Sangue (Ospedale San Paolo);
- piazzale Pietro Guglielmotti civ.7 (Palazzo Comunale);
- viale Lazio (Casa dell’acqua Acea);
- largo Monsignore Giacomo D’Ardia 10°
- piazza Calamatta.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.
Lo rende noto Acea Ato 2, dal proprio sito web