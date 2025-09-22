 
CittàCivitavecchiaNotizie

Acea Ato 2, Civitavecchia: mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata

22 Settembre 2025

Acea Ato 2, Civitavecchia: mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata –

Ladispoli, mercoledì sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Civitavecchia.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • intero territorio comunale ad esclusione di area Aurelia Nord, area Sant’ Agostino, area Industriale, area Braccianese Claudia Quartiere San Liborio, area Guastatori del Genio, area Casaletto Rosso; zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

  • largo Donatori del Sangue (Ospedale San Paolo);
  • piazzale Pietro Guglielmotti civ.7 (Palazzo Comunale);
  • viale Lazio (Casa dell’acqua Acea); 
  • largo Monsignore Giacomo D’Ardia 10° 
  • piazza Calamatta.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

Lo rende noto Acea Ato 2, dal proprio sito web