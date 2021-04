Share Pin 10 Condivisioni

La donna di Fiumicino è arrivata ferita in auto fino a via del Mare. Sulla vicenda indagano i Carabinieri

Accoltellata sul lungomare: non si escludono motivi passionali

Ha aperto lo sportello della sua auto con una gamba insanguinata e chiedendo aiuto. Attimi di paura ieri pomeriggio intorno alle 17 in via del Mare a Ladispoli. Una donna, sui quarantanni, di Passoscuro, nel comune di Fiumicino, è stata ferita a una gamba con un’arma da taglio. Alla vista della donna in difficoltà e ferita alcuni giovani presenti sul posto le hanno subito prestato soccorso allertando il 118.



Sul posto si sono portati i soccorritori che hanno trasferito la donna all’Aurelia Hospital (le sue condizioni non sarebbero gravi come inizialmente si pensava) e i carabinieri della stazione di Ladispoli che ora stanno indagando sulla vicenda per cercare di capire che cosa sia accaduto. Sembra infatti non reggere l’ipotesi di una possibile rapina ai danni della donna a poca distanza dal lungomare ladispolano, in pieno centro cittadino, nei pressi della posta di via Regina Margherita.

Secondo quanto emerso, nonostante l’ora tarda del pomeriggio e diverse attività commerciali aperte nessuno avrebbe visto o sentito nulla. Da qui l’ipotesi che possa invece trattarsi di un’aggressione per motivi passionali.

Utili potrebbero essere, per ricostruire la vicenda, le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove sarebbe avvenuta l’aggressione che potrebbe fornire ai militari indizi utili a risalire all’aggressore.