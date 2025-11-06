A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne tratto Fregene- Maccarese -Torrimpietra in entrambi le direzioni

Roma, 6 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
DALLE 21:00 DI DOMENICA 9 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 10 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere la viabilità ordinaria: via Tre Denari e SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, dalla Roma-Fiumicino immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra, in entrambe le direzioni, Civitavecchia/SS1 Aurelia e Roma. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-verso Civitavecchia/SS1 Aurelia: dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere la viabilità ordinaria: via Tre Denari e SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, dalla Roma-Fiumicino immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra;
-verso Roma: dopo l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia e via Tre Denari e rientrare in A12 a Fregene Maccarese.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 21 ALLE 6:00 DI SABATO 22 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere la viabilità ordinaria: via Tre Denari e SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, dalla Roma-Fiumicino immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra.