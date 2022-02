A Roma un campus per il farmaceutico: dal Consiglio regionale ok alla mozione Califano –

Supportare la realizzazione nel Comune di Roma di un Campus multiregionale nel settore chimico, farmaceutico, delle biotecnologie e dei dispositivi medici con struttura residenziale e laboratori 4.0, avanzato dalla Rete Nazionale delle Fondazioni ITS delle Nuove Tecnologie della Vita.

Il consiglio regionale del Lazio ha dato parere positivo alla mozione della Consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Gli Its – spiega Michela Califano – sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma, non accademica, creati per quelle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Rappresentano una nuova strategia formativa che unisce formazione e mondo del lavoro, attraverso un’offerta altamente dinamica. Una risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione tecnologica e potenziare occupazione”.

“L’istituzione di un Campus di coordinamento e di raccordo nel Lazio rappresenterebbe una fondamentale opportunità per i giovani e una scelta coerente in sintonia con gli obiettivi sia del PNRR che del NextGeneration Lazio che incentiva lo sviluppo di centri di eccellenza sul versante della ricerca, innovazione e formazione specialistica, sia quale strumento di rafforzamento della programmazione della formazione regionale”.

La mozione invita inoltre la Pisana a un “confronto con i proponenti del progetto avanzato dalla Rete Nazionale delle Fondazioni ITS delle Nuove Tecnologie della Vita, attraverso la costituzione di un apposito Tavolo tecnico, per verificare tempi e fattibilità delle proposte da presentare in sintonia con la riforma del sistema delle Fondazioni ITS, con quanto previsto dal PNRR e secondo i futuri bandi del Ministero dell’Istruzione”.

“Un ringraziamento al Consiglio Regionale del Lazio per aver recepito questa importante istanza e opportunità che vogliamo dare ai giovani e alle imprese puntando su asset, tra cui il farmaceutico, in cui il Lazio è leader in Italia”.