A.N.P.I. Allumiere: Diego Piroli eletto alla Presidenza

​Cambio al vertice della sezione locale: l’associazione punta sul rinnovamento nel segno della continuità storica.

ALLUMIERE – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti della sezione locale dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Allumiere, chiamata a rinnovare le proprie cariche direttive. Al termine di un confronto partecipato e costruttivo, Diego Piroli è stato eletto nuovo Presidente della sezione.

​L’elezione di Piroli segna un passaggio importante per l’associazione, che ad Allumiere vanta una solida tradizione di impegno civile e presidio dei valori costituzionali. Il nuovo presidente succede alla guida del gruppo con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto finora e di rilanciare l’azione dell’A.N.P.I. sul territorio.

​Gli obiettivi del nuovo mandato

​Durante il suo intervento programmatico, Piroli ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria storica, non solo come celebrazione del passato, ma come strumento critico per comprendere il presente. Tra i punti salienti del nuovo corso:

​Coinvolgimento delle nuove generazioni: Avviare progetti con le scuole del territorio per trasmettere i valori della Resistenza.

​Presidio culturale: Organizzazione di dibattiti, presentazioni di libri e incontri pubblici sui temi della Costituzione.

​Collaborazione istituzionale: Rafforzare il dialogo con il Comune e le altre realtà associative di Allumiere e del comprensorio.

​Un impegno condiviso

​Il neoeletto presidente sarà affiancato da un direttivo rinnovato, che vede la presenza di figure storiche dell’associazionismo locale insieme a nuovi ingressi, a testimonianza di una volontà di crescita e apertura.

​”Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità,” ha dichiarato a margine dell’elezione. “L’A.N.P.I. di Allumiere continuerà a essere un punto di riferimento per chiunque si riconosca nei principi di democrazia, libertà e giustizia sociale.”

​La cittadinanza ha accolto con interesse la nomina, auspicando che la sezione possa proseguire nel suo ruolo di sentinella democratica in un periodo storico che richiede riflessione e partecipazione attiva.