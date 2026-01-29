A.N.P.I. Allumiere: Diego Piroli eletto alla Presidenza

Cambio al vertice della sezione locale: l’associazione punta sul rinnovamento nel segno della continuità storica.
ALLUMIERE – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti della sezione locale dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Allumiere, chiamata a rinnovare le proprie cariche direttive. Al termine di un confronto partecipato e costruttivo, Diego Piroli è stato eletto nuovo Presidente della sezione.
L’elezione di Piroli segna un passaggio importante per l’associazione, che ad Allumiere vanta una solida tradizione di impegno civile e presidio dei valori costituzionali. Il nuovo presidente succede alla guida del gruppo con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto finora e di rilanciare l’azione dell’A.N.P.I. sul territorio.
Gli obiettivi del nuovo mandato
Durante il suo intervento programmatico, Piroli ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria storica, non solo come celebrazione del passato, ma come strumento critico per comprendere il presente. Tra i punti salienti del nuovo corso:
Coinvolgimento delle nuove generazioni: Avviare progetti con le scuole del territorio per trasmettere i valori della Resistenza.
Presidio culturale: Organizzazione di dibattiti, presentazioni di libri e incontri pubblici sui temi della Costituzione.
Collaborazione istituzionale: Rafforzare il dialogo con il Comune e le altre realtà associative di Allumiere e del comprensorio.
Un impegno condiviso
Il neoeletto presidente sarà affiancato da un direttivo rinnovato, che vede la presenza di figure storiche dell’associazionismo locale insieme a nuovi ingressi, a testimonianza di una volontà di crescita e apertura.
”Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità,” ha dichiarato a margine dell’elezione. “L’A.N.P.I. di Allumiere continuerà a essere un punto di riferimento per chiunque si riconosca nei principi di democrazia, libertà e giustizia sociale.”
La cittadinanza ha accolto con interesse la nomina, auspicando che la sezione possa proseguire nel suo ruolo di sentinella democratica in un periodo storico che richiede riflessione e partecipazione attiva.