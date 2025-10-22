A Marina di San Nicola “PasseGgiARTE”: passeggiata e mostra d’arte in ricordo di Gerardo Mennonna

Avrà luogo sabato prossimo 25 ottobre a Marina di San Nicola la manifestazione dal titolo “PasseGgiARTE”, passeggiata e mostra di quadri in ricordo di Gerardo Mennonna, pittore e scrittore di Ladispoli, scomparso prematuramente il 13 ottobre dello scorso anno.

“L’invito a partecipare è aperto a tutti – spiega l’organizzatrice dell’evento, Cecilia Turbitosi –. Cammineremo insieme per un breve percorso nella splendida cornice di Marina di San Nicola, guardando il mare che Gerardo tanto amava. Condivideremo il tramonto, i ricordi e il calore di chi lo ha conosciuto e amato”. L’appuntamento è per le ore 15:30 sulla Piazzetta, alla fine di via Tre Pesci, in zona Lucertola. Da qui i partecipanti percorreranno il lungomare e proseguiranno sul tracciato che conduce alla Villa Romana.

“Una volta giunti in Piazzale delle Muse – aggiunge Cecilia – sarà possibile effettuare, all’interno del criptoportico, la visita guidata di una mostra con le riproduzioni dei quadri realizzati da Gerardo: sarà un momento di bellezza, memoria e solidarietà”.

Oltre all’arte e alla scrittura, infatti, Mennonna era conosciuto, a Ladispoli ma non solo, come uomo dal cuore immenso. Un uomo che ha dedicato la sua vita a fare del bene al prossimo. “A un anno dalla sua prematura scomparsa – osserva l’organizzatrice – desideriamo ricordarlo insieme, portando avanti uno dei suoi più grandi desideri: sostenere Nuove Frontiere, associazione a lui molto cara”.

Ma prima di salutarci, Cecilia intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per la migliore riuscita della manifestazione: “Un grazie particolare a Paola Mastrogiacomo, Alessio Dragone, Juri Dragone, Roberto Zoffoli, Roberto Turbitosi, Rosaria Russi, Roberto Sbergami, Rosaria Troiani, Asd Project for Life, Aps Nuove Frontiere e Consorzio Marina di San Nicola”.

In caso di pioggia sarà possibile visitare direttamente la mostra dalle ore 16:15 circa.