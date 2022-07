A Ladispoli Marina di San Nicola a tutto padel. Operativi i nuovi campi visibili dalla via Aurelia

E’ possibile giocare nelle nuove strutture de “Il Gabbiano”, che ampliano l’offerta del centro sportivo anche in estate

Ormai non c’è dubbio alcuno: è paddle-mania. Questo sport, nato come una variante del tennis, negli ultimi mesi ha conosciuto un successo senza precedenti. Complici la possibilità di essere praticato negli spazi esterni e la relativa semplicità di gioco, il Padel ha conquistato il cuore di milioni di italiani. E molti altri sono spinti dalla curiosità a praticarlo. Sei anche tu tra questi ultimi? E’ molto probabile: giocare a paddle offre numerosi vantaggi sotto diversi punti di vista: questo sport può essere praticato da persone di tutte le età, anche da chi è poco avvezzo alle attività agonistiche; si può giocare anche all’aperto, è poco dispendioso e può coinvolgere anche tutti i membri di una stessa famiglia.

A Ladispoli Marina di San Nicola a tutto padel

Infine, soprattutto come sport praticato dai bambini, può essere un ottimo strumento di socializzazione. Il padel è uno sport a tutti gli effetti, e come tutte le attività sportive ha un effetto molto positivo sul nostro organismo: oltre a tenere allenati glutei e gambe, giova anche alla salute del nostro cuore. In media una partita di paddle giocata a media intensità permette di bruciare fino ad oltre 500 calorie.

Per questo il C.S. IL GABBIANO, a grande richiesta, ha deciso di costruire due nuovi campi da PADEL anche nella frazione di Marina di San Nicola a Ladispoli. I nuovi campi, visibili dalla via Aurelia percorrendo il tragitto Roma – Civitavecchia sono adiacenti al nuovo stadio Angelo Lombardi, completamente riqualificato, e possono già ospitare partite e tornei. A breve numerose altre novità per il complesso sportivo che si configurerà come un vero e proprio club per gli amanti dello sport nel territorio.

Prenotazioni campo: 3274983124 o sull’app play tomic (m. di san nicola padel)

Per la tua pubblicità: 3392074512