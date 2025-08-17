A fuoco un’auto sulla A12, sul posto i vvf di Cerveteri

Non si è registrato nessun ferito

Ieri pomeriggio alle ore 18.40 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti al km 23 dell’autostrada A12 direzione Civitavecchia per incendio auto.

Una vettura per cause in corso di accertamento ha preso fuoco dando origine ad un incendio di sterpaglie nelle immediate vicinanze. I Vvf arrivati repentinamente sul posto hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento della macchina e della sterpaglia limitrofa.

La Polizia stradale ha bloccato il traffico veicolare facilitando così il lavoro dei Vigili del fuoco e la messa in sicurezza dell’area. Non si è registrato nessun ferito.