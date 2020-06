Condividi Pin 1 Condivisioni

Sul posto anche la scientifica per accertare le cause dell’incendio data la probabilità del dolo

A fuoco una palestra: intervento dei vigili del fuoco

Paura nella notte intorno alle 3.19 a Roma, in via Valmontone per l’incendio di una palestra di circa 700 metri quadri.

Sul posto sono subito i vigili del fuoco con l’autoscala, il carro autoprotettori e il capo turno provinciale.

Per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto presente anche la polizia scientifica per accertare le cause dell’incendio data la probabilità del dolo.