A Cerveteri la solidarietà “va di corsa”: Etrusca Atletica scende in campo per Caritas

CERVETERI — Lo sport si fa promotore di un grande gesto di generosità a Cerveteri. La società sportiva Etrusca Atletica, in collaborazione con la Caritas Porto – Santa Rufina, ha lanciato una lodevole iniziativa di solidarietà: una grande raccolta di vestiario destinata a chi ne ha più bisogno.

L’evento, intitolato “La solidarietà va di corsa”, trasforma i valori dello sport in azione concreta. La chiamata è rivolta a tutti i cittadini che vogliano contribuire, donando capi d’abbigliamento e accessori in ottimo stato.

Come e dove donare: i dettagli

La raccolta si terrà presso il Campo Galli di Cerveteri, in un orario comodo e accessibile a tutti:

Quando: Dal Lunedì al Venerdì

Dal Lunedì al Venerdì Orario: Dalle 18:00 alle 20:00

Cosa donare: l’elenco completo

Gli organizzatori specificano con cura la tipologia di materiali ricercati, garantendo che siano adatti per l’utilizzo immediato:

Abbigliamento sportivo di stagione: tute, t-shirt, felpe, biancheria intima, pantaloni corti.

tute, t-shirt, felpe, biancheria intima, pantaloni corti. Scarpe sportive: sia da ginnastica che ciabatte.

sia da ginnastica che ciabatte. Asciugamani

Zaini

Cinture

Un appello al senso civico

Accanto all’invito alla donazione, Etrusca Atletica e Caritas rivolgono un importante appello al senso civico della comunità: si prega vivamente di non lasciare buste o rifiuti di alcun tipo davanti al cancello del Campo Galli al di fuori degli orari indicati. Un comportamento rispettoso è fondamentale per il buon esito dell’iniziativa e per mantenere il decoro dell’area.

Un’occasione imperdibile per fare pulizia nei propri armadi e, al contempo, un prezioso regalo a chi è meno fortunato. La comunità di Cerveteri è pronta a rispondere “presente” ancora una volta.