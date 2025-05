Nata su iniziativa delle Onoranze Funebri della Famiglia Sampaolesi, si pone l’obiettivo di essere un luogo elegante, riservato e moderno dove poter dare l’ultimo saluto ai propri cari

A Cerveteri apre “Domus Caere”, una delle prime strutture in tutta la Regione Lazio adibita allo svolgimento di cerimonie funebri laiche e all’allestimento di camere del commiato.

A realizzarla, le Onoranze Funebri Sampaolesi, azienda funebre con mezzo secolo di attività, un’impresa di famiglia nata nel 1975 dai fratelli Alessandro, Eugenio e Pacifico Sampaolesi tramandatasi oggi ai figli Christian, Emanuela, Sara, Mirko e Luca.

Ieri, giovedì 29 maggio, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni di Cerveteri e Ladispoli e delle Forze dell’Ordine del territorio, il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale: una cerimonia di apertura estremamente emozionante e carica di significato.

La “Domus Caere”, sorta in Via Settevene Palo n.209, si pone l’obiettivo di garantire nel momento del dolore e dello sconforto per la perdita di una persona cara, un luogo elegante, riservato e architettonicamente moderno e allo stesso tempo familiare dove poterla salutare e commemorare per l’ultima volta.

La struttura, suddivisa in due piani, si caratterizza dalla presenza di tre stanze riservate al commiato, tutte debitamente attrezzate ad accogliere in completa privacy anche più riti funebri in contemporanea, ognuna dotata di idonei e moderni impianti di ventilazione e disponibilità di impianto audio per eventuali musiche di sottofondo e di schermo per trasmettere immagini e video in ricordo della persona scomparsa.

A Cerveteri apre la “Domus Caere”: un luogo per riti funebri laici e religiosi

A questo, si aggiunge un arredamento curato nei minimi dettagli da Interior Designer specializzati e professionisti del settore di elevata e comprovata esperienza. Piccoli e grandi accorgimenti che renderanno le stanze adibite al commiato luoghi accoglienti e quasi familiari per i parenti del defunto.

Un’opera nella quale abbiamo creduto e come famiglia abbiamo investito fortemente, per garantire un servizio ulteriore e soprattutto unico non solamente a Cerveteri ma all’intero comprensorio: potranno infatti farne richiesta non solamente i residenti di Cerveteri ma anche quelli dei Comuni limitrofi.

Una realtà questa che risponde anche a delle mancanze importanti nel Litorale laziale: una su tutte, quella di luoghi istituzionali dove poter celebrare riti funebri laici o comunque di credi diversi da quello cattolico.

Con “Domus Caere” mettiamo dunque a disposizione del territorio tutto non soltanto una struttura di elevatissima qualità, ma anche un servizio sicuramente unico in tutto il Lazio: un ulteriore servizio che come Agenzia Funebre attiva tra Cerveteri e Ladispoli da mezzo secolo siamo orgogliosi di poter garantire. Per rispetto, per serietà ma soprattutto per esaudire ed assecondare desideri e esigenze di una clientela variegata ed eterogenea.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.sampaolesi.com o ai numeri di telefono 069943586 e 0699223000

Famiglia Sampaolesi

Alessandro, Eugenio, Pacifico, Christian, Emanuela, Sara, Mirko e Luca